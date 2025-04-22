نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريدة سيف النصر تتصدر تريند جوجل بعد دفاعها عن شمس البارودي وهجوم الأخيرة على محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة فريدة سيف النصر محركات البحث على جوجل، بعد أن خرجت بتصريحات قوية دافعت خلالها عن الفنانة المعتزلة شمس البارودي، على خلفية تداول هجوم الأخيرة على الفنان محمد رمضان، بسبب ظهوره المثير للجدل في مهرجان "كوتشيلا" العالمي.

وفي منشور عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، عبّرت فريدة عن استيائها من الزج باسم شمس البارودي في مثل هذه التصريحات، مؤكدة أن الفنانة المعتزلة بعيدة كل البعد عن وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، ولا يمكن أن يصدر عنها أي هجوم على أحد.

وقالت فريدة: "اتقوا الله في الحاجة شمس.. من سابع المستحيلات يصدر عنها كلمة واحدة من دول ولا تدعو على أحد.. هي أكبر من هذا وأرق وأكثر تقوى وإيمانا ولا تنطق تجريحًا أبدا، ولا تحب الميديا أصلًا. اتقوا الله فيها.. حسبنا الله".

وتابعت: "ما بتكلمش عن كلامها صح وغلط، بتكلم عن إن الحاجة شمس مابتتكلمش أبدًا عن حد. سيبوها في اللي هي فيه. طبعًا عايزينها تكذب أو تأكد.. ده مش أسلوبها. صدقوني مابتغلطش في حد بصرف النظر عن صح أو غلط".

هجوم مفاجئ من شمس البارودي على محمد رمضان

وكانت حالة من الجدل قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول منشور منسوب للفنانة المعتزلة شمس البارودي، أعربت فيه عن غضبها من الفنان محمد رمضان، ليس فقط بسبب ظهوره الأخير، بل بسبب أزمته القديمة مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وجاء في المنشور المتداول على "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل.. عملتوا قيمة للجاهل وهو ولا حاجة، إحنا في زمن المسخ، أنا سمعت قبل كده عن موضوع الطيار رحمه الله، بس أول مرة أشوفه، يا رب اللي قطع عيشه ينقطع من رحمتك".

وفي إشارة مباشرة إلى محمد رمضان، أضافت: "الراجل مات مقهور، وربنا يقهر اللي كان السبب، وكل من يقف في صف الباطل ويستغل جهل الناس البسيطة علشان يكسب أو يلمع، رغم إن فيه ناس أفضل منه أخلاقًا وإنسانية".

تفاعل واسع بين الجمهور وانقسام في الآراء

دفاع فريدة سيف النصر عن شمس البارودي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، بين مؤيد لرأيها ومتعاطف مع شمس، وبين من أكدوا أن الفنان المعتزل لا بد أن يكون حذرًا في تصريحاته حتى لا تسيء لمشواره، خصوصًا إذا كانت منسوبة إليه دون تأكيد.

وفيما لم يصدر أي رد رسمي من شمس البارودي حتى الآن بشأن حقيقة التصريحات المنسوبة لها، تبقى مواقع التواصل مشتعلة بالنقاشات والجدل بين محبيها ومحبي محمد رمضان، بينما تحظى فريدة سيف النصر بإشادات لدورها في "رد الغيبة" والدفاع عن زميلة دربها.