نادين نسيب نجيم تتصدّر تريند جوجل بعد فيديو مؤثّر عن وحدتها: "ما عندي حدا أعمل معه صبحية"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو مؤثّر ظهرت فيه على تطبيق "سناب شات" تتحدث بكل عفوية وصدق عن مشاعر الوحدة التي تعيشها يوميًا بعد مغادرة طفليها، جيوفاني وهافين، إلى المدرسة.

في الفيديو الذي سرعان ما لاقى انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، أطلت نادين بكامل أناقتها، لكنها لم تُخفِ ألمها النفسي، وقالت بتأثر واضح: "أنا هيك حاسّة إنه ما عندي حدا إعمل معه صبحية، ففتحت سناب شات لأحكي معكم"، في إشارة صريحة إلى شعورها بالفراغ وافتقارها إلى الدعم أو الصحبة في حياتها اليومية.



يُذكر أن نادين نسيب نجيم انفصلت عن خطيبها ناريغ ناربيكيان قبل أشهر عدة، وتمضي أغلب وقتها مع طفليها، لذلك ربط الجمهور حالة الوحدة التي تعيشها بانفصالها وبالأصدقاء السيئين التي تحدثت عنهم في وفت سابق، وبالأشخاص الذين يحاولون كسرها وإضعافها والحد من نجاحها من خلال الحملات التي تُشنّ عليها عبر السوشيال ميديا.