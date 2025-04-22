نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مي الغيطي تتصدر تريند جوجل بعد زفافها من الطبيب البريطاني أندرياس براون بحفل عائلي دافئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة مي الغيطي تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب احتفالها بزفافها على الطبيب البريطاني أندرياس براون، في أجواء عائلية بسيطة ومليئة بالحب والبهجة، اقتصر الحفل على حضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين فقط، وهو ما زاد من خصوصية الحدث وحرارته الإنسانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الزفاف ظهرت فيها مي وهي ترقص بسعادة بالغة مع والدها الإعلامي والكاتب محمد الغيطي، وكذلك مع عريسها، وسط أجواء من الفرح التي انعكست على ملامح الحضور، وهو ما جعل الفيديوهات تنتشر بشكل واسع وتلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي أبدى إعجابه بالعروسين وببساطة الحفل.

وخطفت مي الأنظار بإطلالتين مختلفتين خلال حفل الزفاف؛ الأولى جاءت بفستان أبيض طويل بتصميم ناعم وبسيط، مع تسريحة شعر طبيعية حيث تركت خصلاتها تنسدل على كتفيها بانسيابية. أما الإطلالة الثانية فكانت أكثر عفوية وحيوية، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا وحذاء رياضيًا لتتمكن من الرقص والتحرك بحرية وراحة أكبر، ما عكس روحها المرحة وطبيعتها المتواضعة.

وكانت مي الغيطي قد أعلنت خطبتها على الطبيب البريطاني أندرياس براون في ديسمبر الماضي، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أرفقته بصور من جلسة تصوير رومانسية جمعتها بخطيبها، وعلقت عليها قائلة: "رسميا تمت خطبتي لصديقي المقرب، الدكتور Andreas Brown، شكرا لكل أصدقائي الذين جعلوا هذا اليوم مميزًا".

الجدير بالذكر أن مي الغيطي شاركت خلال الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل "الكابتن"، حيث ظهرت كضيفة شرف في إحدى الحلقات بدور ابنة الفنانة القديرة سوسن بدر، وقد حظيت بإشادة الجمهور عن ظهورها القصير الذي أضاف بعدًا إنسانيًا مؤثرًا في العمل.

ومسلسل "الكابتن" من نوعية المسلسلات القصيرة التي عُرضت في النصف الأول من شهر رمضان، وتكوّن من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، وآية سماحة، وسوسن بدر، وأحمد عبد الوهاب، ورحمة أحمد فرج، وميمي جمال، ومحمد رضوان، وسامي مغاوري، وأحمد الرافعي، وعمر شرقي، ووئام مجدي. المسلسل من تأليف عمرو الدالي، عن قصة كتبها أيمن الشايب، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري.

يُذكر أن مي الغيطي بدأت مشوارها الفني منذ الطفولة، ولفتت الأنظار بموهبتها وهدوئها، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانًا مميزًا بين نجمات جيلها، كما تُعرف بآرائها الجريئة ومشاركتها في الأعمال التي تحمل رسائل إنسانية واجتماعية.