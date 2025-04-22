كريم فهمي: "أنا مش مجنون شهرة.. وبشتغل علشان بحب المهنة مش علشان أبقى بطل وخلاص"

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أحمد جودة - القاهرة - أكّد الفنان كريم فهمي أنه لا يشغل باله كثيرًا بفكرة البطولة أو حجم الدور بقدر ما يهتم بجودة العمل ومدى اقتناعه بالدور، مؤكدًا أن "الحب الحقيقي للمهنة" هو المحرّك الأساسي له في اختيار أعماله الفنية.



وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "أنا سهل جدًا ممكن أكون بطل في مسلسل، وأطلع ضيف شرف في مسلسل تاني... لو دور صغير عجبني ومعنديش أي مشكلة، المهم أحافظ على قيمتي الفنية والأدبية".



وعن ظهوره كضيف شرف في مسلسل "إش إش" رغم تصدره البطولة في "وتقابل حبيب"، أوضح كريم: "الموضوع بدأ باتصال من المخرج محمد سامي، قالّي عايزك معايا ضيف شرف... قلتله على طول: حاضر يا سمسم. أنا معنديش حسابات البطولة والنجم الأول... أنا... أنا بشتغل علشان بحب الشغلانة مش علشان شهرة وخلاص".



وحول سر الارتباط الكبير من الجمهور بشخصية "فارس أبو العزم"، تساءلت لميس الحديدي إن كان السبب هو افتقاد الناس للرومانسية أو النموذج الشجاع المخلص، ليرد كريم: "النجاح رزق وتوفيق من عند ربنا، مش دايمًا المجهود بيكفي. ممكن تشتغل وتتعب وتقدّم أحسن حاجة وربنا ما يكتبش النجاح. أنا مش بعرف أفرح أوي بنجاحاتي... دايمًا بقول الحمد لله، وربنا اللي بيوفق".



وعن سعيه للبطولة المطلقة، علّق كريم بمنتهى الصراحة: "مش لازم أبقى الاسم الأول، ومش بقول كده علشان مش مهم... لأ، بس لو حسبتها كده مش هنجح، لأن النجاح بالنسبالي مش مربوط بالتصنيف، هو مربوط بالراحة الداخلية والشغف اللي بيخليني أشتغل".



واختتم حديثه قائلًا:" " مايهمنيش أكون غسم أول ومش معنى كده أنها مش مهمة بس لو حسبتها بالطريقة دي مش هنجح لاني عارف نفسي أنا مش بكتب فيلم غير وأنا مبسوط... مش بعمل حاجة غير لو حسّيت إني عايز أعملها. وبحبها دي مش بس شغلانة، دي حاجة بحبها".