فن ومشاهير

بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة

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  • بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 1/6
  • بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 2/6
  • بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 3/6
  • بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 4/6
  • بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 5/6
  • بجلابية المداح.. حمادة هلال يتألق في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 6/6

القاهرة - محمد ابراهيم - تألق الفنان حمادة هلال مساء اليوم في حفله الغنائي الضخم الذي أحياء في نادي الشمس، وسط حضور جماهيري هائل وتفاعل كبير من محبيه.

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حمادة هلال يتألف في حفل شم النسيم بمصر الجديدة 

ووصل حمادة هلال إلى الحفل وهو يرتدي “جلابية المداح”، كلفتة حماسية للجمهور، والتي أصبحت أيقونة مرتبطة بشخصيته في المسلسل الشهير.

أغاني حمادة هلال في حفل شم النسيم 

وقدّم حمادة باقة من أشهر أغانيه التي يعشقها الجمهور مثل بخاف، ويا مزوق يا ورد، وعيش باشا، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي ردد الكلمات وصفق على الإيقاع، ما حول الحفل إلى ليلة لا تُنسى.

أحدث أعمال حمادة هلال 

ومن ناحية اخري، شارك حمادة هلال برومو أحدث أغانيه بعنوان “مش مرتاح”، إذ من المقرر أن يتم طرحها، الأربعاء المقبل، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هو مشاركته في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل المداح 5، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم: هبة مجدي، خالد سرحان، غادة عادل، خالد الصاوي، حنان سليمان، أحمد بدير وغيرهم. 

وايضا طرح اغنيه «ياريت أهالينا ماربونا»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات اغنية ياريت اهالينا ماربونا 

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت) ياريتهم كانوا حتى سابونا)

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

(ربونا بلأ عيب مايصحش (مايصحش

سابونا في عالم متوحش

ربونا بلأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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