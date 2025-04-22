لهذا السبب... لبلبة تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاجأت النجمة الكبيرة لبلبة جمهورها ومتابعيها باحتفالها بعيد شم النسيم بطريقة عفوية مليئة بالبساطة والروح المصرية الأصيلة، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث وعلى رأسها تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها وهي تحتفل بطريقتها الخاصة، بعيدًا عن أجواء الفخامة أو المظاهر المعتادة لدى النجوم.

وظهرت لبلبة في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وهي تحمل بوكيه من البصل الأخضر، وإلى جانبه عيش بلدي طازج وطبق فسيخ، حيث اختارت أن تعيش لحظات شم النسيم مثل ملايين المصريين، بطريقة تقليدية في قلب الطبيعة الخضراء. وبدلاً من الطاولات والكراسي، أحضرت "ملاية" فرشتها على النجيلة وجلست عليها لتتناول الفسيخ والبصل في أجواء عائلية بسيطة وعفوية.

الفيديو لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها، حيث أشاد الكثيرون بتلقائيتها وحرصها على الحفاظ على العادات المصرية الأصيلة، مؤكدين أن لبلبة ليست فقط نجمة موهوبة، بل تمتلك روحًا قريبة من قلوب الناس، وهو ما يجعلها دومًا محط اهتمام الجميع.

ويأتي هذا الظهور بعد مشاركة لبلبة في عدد من المبادرات الخيرية والإنسانية، حيث كانت ضمن النجمات المشاركات مؤخرًا في إطلاق أكبر قافلة مساعدات إنسانية، وهي "قافلة المساعدات الشاملة لدعم قطاع غزة"، بالتزامن مع حملة "أبواب الخير" التي تستهدف دعم 27 محافظة مصرية خلال شهر رمضان الكريم.

وقد أقيمت الفعالية الكبرى في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية صندوق "تحيا مصر"، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

كما شاركت بجانب لبلبة في هذه المبادرة عدد من نجمات الفن والمجتمع، من بينهن لقاء سويدان، ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي، ود. سامر يوسف، إضافة إلى عدد كبير من قيادات العمل المدني والتطوعي.

بهذا الظهور المميز والموقف الإنساني، تثبت لبلبة مرة أخرى أنها فنانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تجمع بين البساطة والوعي المجتمعي، وتبقى دائمًا قريبة من الناس، في الشارع والحديقة وعلى الشاشة.