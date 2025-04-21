كريم فهمي: شعرت بالخوف من مقارنة وتقابل حبيب مع ونحب تاني ليه؟

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان كريم فهمي ضيفًا على الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة من برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه عبر شاشة قناة on E وجاءت هذه الحلقة إحتفالًا بنجاح مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني لعام 2025.

وقد كشف الفنان كريم فهمي العديد من الكواليس الخاصة بالمسلسل وعبر عن أكثر المخاوف التي واجهته أثناء التفكير في المسلسل.

كريم فهمي ولميس الحديدي

كريم فهمي تخوفت من مقارنة وتقابل حبيب مع ونحب تاني ليه



أعرب الفنان كريم فهمي عن شعوره بالقلق الذي لازمه طوال فترة تصوير مسلسل "وتقابل حبيب"، رغم التفاعل الإيجابي من الجمهور منذ الحلقات الأولى. وأوضح أن العمل حقق نجاحًا متصاعدًا بمرور الوقت مع تطور الأحداث، إلا أن هواجسه ظلت مستمرة.

وخلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، قال فهمي: "رغم التفاعل الكبير من البداية، كنت قلقان جدًا، وده كان أكبر من أي شعور تاني. كنت خايف الناس تقارن بين المسلسل ده و(ونحب تاني ليه؟)، خصوصًا إن الثنائي أنا وياسمين عبد العزيز اتكرر، وكمان الكاتب عمرو محمود ياسين وعدد من فريق العمل كانوا نفسهم".

كريم فهمي

صرّح الفنان كريم فهمي بأنه بذل جهدًا كبيرًا لضمان نجاح مسلسل "وتقابل حبيب"، سعيًا لتخطي النجاح الذي حققه في تجربته السابقة. وقال: "كنت حابب إن المسلسل يحقق نجاح أكبر من (ونحب تاني ليه؟)، وعلشان كده اشتغلت بجهد مضاعف، وتعبت عمرو محمود ياسين كمان، كنت دايمًا مركز في كل التفاصيل، ومفيش حاجة كانت بتعدي من غير نقاش مطول".

كريم فهمي شعرت بثقل مسؤولية شخصية فارس أبو العزم

وأضاف فهمي: "أتعبت عمرو كتير خلال التحضيرات، وكنا بندخل في خلافات بسبب اختلاف وجهات النظر، لكن الحقيقة إننا أصدقاء جدًا. ونفس الحال مع ياسمين عبدالعزيز، رغم صداقتنا، كل واحد فينا كان بيفصل بين الشغل والعلاقة الشخصية".

وأشار إلى أنه كان يشعر بثقل مسؤولية شخصية "فارس أبو العزم"، وكان حريصًا على تقديمها بأفضل شكل ممكن، مؤكدًا أن تركيزه الدائم ونقاشاته المستمرة مع عمرو وياسمين كان هدفها تقديم عمل فني يتفوق على ما قدمه من قبل.

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب"



مسلسل "وتقابل حبيب" جمع مجموعة من النجوم، منهم ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وقد أثار اهتمامًا كبيرًا بين الجمهور بسبب قصته المعقدة والشخصيات القوية التي قدمها.

مسلسل وتقابل حبيب

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوق، حيث تلعب ياسمين عبد العزيز دور امرأة ثرية تتعرض لخيانة زوجها، ما يدفعها إلى مواجهة صراعات عاطفية معقدة، لتكتشف أسرارًا خفية عن عائلة طليقها، مما يزيد من تعقيد حياتها ويقودها إلى مفترق طرق مصيري.