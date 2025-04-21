نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان ملئ بالورد.. ليلى علوي تحتفل بـ شم النسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة ليلي علوي علي مشاركة جمهورها ومتابعيها صورا من أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

ليلي علوي تحتفل بـ شم النسيم

وظهرت ليلي علوي وهي تحتفل بأجواء شم النسيم، وظهرت بإطلالة جذابة وفستان مليء بالورود.

ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع سليمان

ومن ناحية اخري، سبق نشرت الفنانة ليلى علوي عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" فيديو استعادت من خلاله ذكرياتها مع الفنان الراحل سليمان عيد، من كواليس بعض الأعمال التي شاركا فيها معًا، مؤكدةً أن جميع طواقم العمل، سواء الإخراج أو الإنتاج أو زملاؤه الفنانين كانوا يحبّونه، وعلّقت ليلى علوي على الفيديو قائلةً: "مكنش في حد مش بيحبك سواء من إخراج، إنتاج ومن الزملاء، كلنا كنا بنحبك أوي، ربنا يرحمك يارب".

اخر اعمال ليلي علوي

وكان اخر اعمال ليلي علوي هو فيلم المستريحة بجانب بيومى فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، ومصطفى غريب، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ونور قدري، من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح، دارات احداثه بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

وايضا شاركت في فيلم آل شنب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، كما شاركت في مسلسل “دنيا تانية”، وشاركها في العمل: وفاء صادق، أشرف زكي، فراس سعيد، مي سليم، ليلى عز العرب، مجدي كامل، ولاء الشريف، نورهان، عمر أبو النجا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.