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أحمد جودة - القاهرة - اشعلت الفنانة مي الغيطي مواقع السوشيال ميديا بعدما شاركت عدة صور لها من حفل زفافها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

مي الغيطي تشعل مواقع السوشيال ميديا بصور حفل زفافها

ونشرت مي الغيطي، عدة صور من حفل زفافها على زوجها البريطاني تضمنت لحظات رومانسية بينهم.

زواج مي الغيطي

سبق، أحتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها علي من الطبيب البريطاني أندرياس براون، ذلك في حفل أقتصره حضوره علي الأهل والأصدقاء المقربين.

من هو زوج مي الغيطي؟

يعمل أندرياس براون كطبيب، ولم تكن تربطه أي علاقة سابقة بالوسط الفني، جمعته مع مي الغيطي، صداقة قوية، استمرت لعدة سنوات، وذلك خلال تواجد مي لتصوير فيلمها “due dating” بالخارج، وتعرفا على بعضهما البعض، براون ليس من هواة السوشيال ميديا، ويتابعه عدد قليل فقط، حرص أندرياس على إشهار إسلامه داخل الأزهر الشريف قبل موعد الخطبة.

أحدث أعمال مي الغيطي

ومن ناحية اخري، انتهت مي الغيطي من أول بطولة لها في السينما البريطانية وهو فيلم Due Dating في دور بيرشا الحبيبة السابقة لبطل الفيلم كول (رولاند ستريلنج والتي تثير جنونه بالتعرف على شخص آخر من اخراج دانيل باكيت ويشارك في البطولة أليكس كروفورد وجو ردان ستوري وقد بدأ عرض الفيلم منذ أيام في دور العرض بلندن على ان يعرض في بقية دول العالم لاحقا.

جوائز مي الغيطي

وحصلت مي الغيطي على عدة جوائز دولية منها جائزة مهرجان كان عن فيلم اشتباك اخراج محمد دياب وجائزة احسن ممثلة عن الفيلم القصير ندى من مهرجان شيكاغو وايضا احسن ممثلة عن فيلم ماما من مهرجان مالمو الدولي للمخرج ناجي اسماعيل.

أبرز أعمال مي الغيطي

وقدمت مي الغيطي العديد من الأفلام العربية منها الجزيرة ٢ وريتسا وبنات ثانوي وقمر ١٤ وشوجر دادي والعديد من المسلسلات منها استاذ ورئيس قسم وطايع ولاتطفئ الشمس ومسار إجباري وتحقيق وغيرها وظهرت في رمضان الماضي ضيفة شرف في مسلسل الكابتن