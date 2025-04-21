نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على القائمة الكاملة لضيوف شرف فيلم "ريستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفصلنا أيام على عرض فيلم "ريستارت" لـ نجم الجيل تامر حسني في جميع دور العرض حيث أنه من المقرر أن الفيلم 29 مايو المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وايرادات عالية.

وفيلم "ريستارت" هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

ويذكر أنه يشارك في فيلم "ريستارت" العديد من النجوم كضيوف شرف الفيلم ومن ضمن هؤلاء النجوم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

فيلم ريستارت لـ تامر حسني



قصة فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني

والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، يقدم تامر حسني خلاله شخصية مهندس، فيما تلعب هنا الزاهد دور فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر، ويقدم محمد ثروت شخصية شقيق تامر حسني بالفيلم.

تعاون فني سابق بين تامر حسني وهنا الزاهد

سبق وأن اجتمع النجم تامر حسني مع الفنانة هنا الزاهد في تجربة سينمائية ناجحة من خلال فيلم بحبك، الذي طُرح في دور العرض عام 2022 وحقق حينها إيرادات تجاوزت 55 مليون جنيه، محققًا صدى واسعًا بين الجمهور.

تامر حسني وهنا الزاهد

وتدور أحداث الفيلم في قالب رومانسي كوميدي، حيث يجسد تامر حسني شخصية "علي"، وهو شاب ثري يجد نفسه في حيرة بين علاقتين عاطفيتين، الأولى مع هنا الزاهد والثانية مع هدى المفتي، مما يدخله في مواقف معقدة ومليئة بالمفارقات.

شارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر وهنا، كل من حمدي الميرغني، مدحت تيخا، أحمد عزمي، سمر متولي، شهد الشاطر، عالية راشد، وفرح كمال، فيما ظهرت فرح الزاهد كضيفة شرف. الفيلم من تأليف وإخراج تامر حسني.

من فيلم بحبك

تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد

يستعد نجم الجيل تامر حسني لطرح ألبومه الجديد وقد قرر أن يطرح الألبوم على طريقة الأغاني المنفردة حيث سيطرح كل أسبوع أغنية جديدة وهذا ما يجعل كل أغنية تأخذ حقها في الإستماع.



وكعادة تامر حسني أنه عاشق للتنوع فقد يتعاون نجم الجيل مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معه في الألبوم الشعراء أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، إلى جانب الملحنين عمرو الشاذلي ورامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد السلام، وغيرهم من صناع الموسيقى الذين يتعاونون مع تامر لأول مرة أو يعودون للعمل معه بعد نجاحات سابقة.

تامر حسني

والجدير بالذكر أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.

