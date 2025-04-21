نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف لجنة تحكيم وأفلام المسابقة الدولية المشاركة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة تحكيم، وقائمة الأفلام الدولية المشاركة في المسابقة الدولية للنسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وتضم لجنة تحكيم المسابقة الدولية التي تشمل الأفلام الروائية وأفلام التحريك والأفلام الوثائقية، المخرج المصري يسري نصرالله "رئيس اللجنة"، وكاميل فارين مبرمجة أفلام بمهرجان كليرمونت فيران الدولي للأفلام القصيرة، وميلياوشا أيتوغانوفا منتجة ومخرجة ومديرة مهرجان كازان، ومانويل بينا مخرج ومنتج ومدير البرمجة في مهرجان بيو الدولي للأفلام القصيرة.

تنافس في قائمة الأفلام الروائية هذا العام 20 فيلما ما بين عربيا وأجنبيا، ويشارك من مصر فيلم "ميرا" للمخرج أحمد سمير في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

ويعرض عالميا لأول مرة الفيلم الأمريكي "المراقب" للمخرج إيلي ستاوب، فيما تشارك العديد من الأفلام المشاركة لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتشمل المسابقة 4 أفلام روائية عرضت من قبل في مهرجان كليرمونت فيران الشهير، وهي الفرنسي "بلانش"، والأسترالي "رجل العائلة"، والألماني السوري "ولود"، والسعودي "ميرا ميرا ميرا".

وفيما يلي تفاصيل الأعمال المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية الدولي:

فيلم "التالي" من بلجيكا مدته 12دقيقة من إخراج ماركو بولا، جين ريمي إنتاج عام2024(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "شقيقتان" من إيطاليا مدته 19دقيقة من إخراج أنطونيو دي بالو إنتاج عام 2024(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "فتحة الخزان" من كندا مدته 11دقيقة من إخراج عليرضا كاظمي بور، بانتا مصلح إنتاج عام 2024(عرض أول بإفريقيا)

فيلم "الأم المحترفة" من رومانيا – سلوفاكيا مدته 15 دقيقة من إخراج إريك ياسان إنتاج عام 2024 (عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )

فيلم "القطة السامة" من الصين مدته 18دقيق من إخراج تيان غوان إنتاج عام 2024(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "بلانش "من فرنسا مدته 25 دقيقة من إخراج جوان راكوتواريسوا وإنتاج عام 2024 (عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "التحفة الفنية" من إسبانيا مدته20 دقيقة من إخراج أليكس لورا سيركوس إنتاج عام 2024 (عرض أول بإفريقيا)

فيلم "ميرا" من مصر مدته 18دقيقة من إخراج أحمد سمير إنتاج عام2024 (عرض أول بالشرق الأوسط)

فيلم "المراقِب" من الولايات المتحدة الأمريكية مدته 16دقيقة من إخراج إيلي ستاوب إنتاج عام 2025(عرض عالمي أول)

فيلم "رجل العائلة" من أستراليا - ألمانيا – نيبال مدته17 دقيقة من إخراج كالاني جاكون وإنتاج عام 2024(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا )

فيلم "خروف" من إيران مدته15 دقيقة من إخراج مهراد كبيري وإنتاج عام 2024(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "الغسيل" من ماليزيا مدته 23دقيقة من إخراج ميكي لاي وإنتاج عام 2024 (عرض أول بإفريقيا)

فيلم "ولود" من ألمانيا – سوريا مدته27 دقيقة من إخراج داوود العبد الله، لويز زنكر وإنتاج عام 2024(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "قيلولة تانغو" من كرواتيا مدته 10 دقائق من إخراج دينكو بوزانيتش وإنتاج عام 2024(عرض أول بإفريقيا)

فيلم "مكان تحت الشمس" من مولدوفا مدته20 دقيقة من إخراج فلاد بولغارين وإنتاج عام 2024(عرض أول بإفريقيا)

فيلم "اختيار" من مقدونيا مدته 17 دقيقة من إخراج ماركو كرنوغورسكي وإنتاج عام 2025(عرض أول بإفريقيا)

فيلم "يايا" من تشيلي مدته 20دقيقة من إخراج ليتيثيا أكيل إسكاراتي إنتاج عام 2023(عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "جماد متحرك" من تايوان مدته 16دقيقة من إخراج كيفن تسونغ-هسوان يه إنتاج عام 2024 (عرض أول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا)

فيلم "ألبوم العهود" من لبنان مدته24 دقيقة من إخراج إيليو طراباي إنتاج عام2023 (عرض أول بإفريقيا)

فيلم "ميرا، ميرا، ميرا" من المملكة العربية السعودية مدته 21 دقيقة من إخراج خالد زيدان إنتاج عام 2024(عرض أول بإفريقيا)

وتضم قائمة أفلام التحريك 11 فيلما من دول عربية وأجنبية وهي:

فيلم "عالوتر الحساس" من المملكة المتحدة ومدته 4 دقائق، للمخرجة أمل غملوش إنتاج عام 2024ويعرض لأول مرة بإفريقيا.

فيلم "أطفال البرزخ" من الإمارات العربية المتحدة ومدته 9دقائق، من إخراج أحمد خطاب وإنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بإفريقيا.

فيلم "غُميضة" من فلسطين – إسبانيا، ومدته7 دقائقق، م إخراج رامي عباس، وإنتاج عام 2024ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "تذكر" من ألمانيا – تشيلي، ومدته10 دقائق، من إخراج كارولينا كروز، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم " لفين؟" من مصر، ومدته دقيقتان، من إخراج عمر حسام الدين، وإنتاج عام 2024، ويعرض في مصر لأول مرة.

فيلم "الثنائي الحضري" من الصين، ومدته6 دقائق من إخراج هونغيو يوي، وإنتاج عام2025 ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "ديتليف" من ألمانيا ومدته 13د قيقة، من إخراج فرديناند إيرهارد، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "الوحوش" من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدته12دقيقة، من إخراج مايكل غرانبيري وإنتاج 2024ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "لا أستطيع النوم!" من اليابان ومدته 3دقائق، من إخراج يينغجيه زو، وإنتاج عام 2025 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "أغنية الأوراق الطائرة" من أرمينيا ومدته 13 دقيقة، من إخراج أرمين أندا وإنتاج عام 2023، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "الزجاجة الأخيرة" من سوريا - الإمارات العربية المتحدة، ومدته 4 دقائق، من إخراج محمد أسعد، وإنتاج عام 2024ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما ينافس في قائمة الأفلام الوثائقية 7 أفلام وهي:

فيلم "مسرح الأحلام" من قطر ومدته14دقيقة، من إخراج فاطمة الغنيم وإنتاج عام 2025 ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "عندما جئتُ بابك" من هولندا – إثيوبيا، ومدته11 دقيقة، من إخرج أنطونيو باوليتي وإنتاج عام 2024ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "في الحقل الفارغ" من بولندا، ومدته 10دقائق، إخراج أنجيليكا سيغال إنتاج عام2024، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "سينما الأمل" من فلسطين ومدته11دقيقة، من إخراج رنا أبو شيخة وإنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

فيلم "ذاكرة من منظور شخصي"، من أذربيجان- سنغافورة ومدته 14 دقيقة، من إخراج إيغور سمولا وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "الوادي يتغنى في الأسر" من أيرلندا، ومدته15 دقيقة، من إخراج ناثان فاغان، وإنتاج عام 2024ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيلم "ظلال" من فرنسا – الأردن، ومدته 12دقيقة، من إخراج رند بيروتي وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة بإفريقيا.