نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مش مرتاح".. حمادة هلال يكشف عن برومو أحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان حمادة هلال عن برومو أحدث أغانيه التي تحمل اسم "مش مرتاح"، والذي من المقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل.

حمادة هلال يكشف عن برومو أحدث أغانيه

ونشر حمادة هلال عبر صفحته الرسمية في موقع إنستجرام برومو كليب الأغنية، وعلق على الفيديو:«مش مرتاح حمادة هلال أغنية جديدة قريبًا يوم الأربعاء على قناة اليوتيوب الرسمية».

كلمات اغنية "مش مرتاح"

وتقول كلمات الجزء الذي كشف عنه البرومو: "مش مرتاح في كلام جوايا مكتوم، طب هحكي لمين، معقول للدرجة دي بقينا بنهون، دي الناس شياطين، الأيام ورتني إني لوحدي، ولا حد معايا، بصيت ملقتش غير يا نفسي، تعبانة معايا"

اخر اعمال حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هي اغنيه «ياريت أهالينا ماربونا»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية «ياريت أهالينا ماربونا»

«ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت) ياريتهم كانوا حتى سابونا)

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

(ربونا بلأ عيب مايصحش (مايصحش

سابونا في عالم متوحش

ربونا بلأ عيب مايصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريت) ياريتهم كانوا حتى سابونا)

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

معقولة نشوف الناس ديه

قاسية وقلوبها مغبية

وقادرين نغلبها وفي الآخر

نعاملهم برضو بتربية

حتى اللي نقول دول حبايبنا

حطوا الفهلوة في الشوق والهوى

لف ودوران بيلاعبونا

قال كده قال إيه بيحبونا

ياريت أهالينا ما ربونا