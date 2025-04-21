نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرحه على طريقة السنجل.. تامر حسني يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نجم الجيل تامر حسني لطرح ألبومه الجديد ولكن دائمًا ما يبهر نجم الجيل متابعيه وجمهوره فقد قرر أنه يطرح الألبوم على طريقة الأغاني المنفردة حيث سيطرح كل أسبوع أغنية جديدة وهذا ما يجعل كل أغنية تأخذ حقها في الإستماع.

وكعادة تامر حسني أنه عاشق للتنوع فقد يتعاون نجم الجيل مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن أبرز الأسماء التي تتعاون معه في الألبوم الشعراء أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، إلى جانب الملحنين عمرو الشاذلي ورامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد السلام، وغيرهم من صناع الموسيقى الذين يتعاونون مع تامر لأول مرة أو يعودون للعمل معه بعد نجاحات سابقة.

تامر حسني

تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد

ويحرص تامر على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.

والجدير بالذكر أنه حتي الآن لم يتم تحديد موعد لطرح الألبوم لكن من المتوقع أن يُطرح بالتزامن مع عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض، أو يُطلق خلال موسم الصيف.

تامر حسني

تفاصيل فيلم "ريستارت" لـ تامر حسني

من جهة أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض خلال شهر مايو المقبل، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم ريستارت لـ تامر حسني

آخر أعمال نجم الجيل تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني الغنائية أغنية "فعلا مبيتنسيش "مع رامي صبري، من كلمات عمرو تيام، ألحان شادي حسن، وتوزيع موسيقي طارق توكل، وكليب الأغنية من إخراج تامر حسني.

