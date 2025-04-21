”سيكو سيكو” يواصل التألق ويتصدر شباك التذاكر ويحقق إيرادات كبيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 08:24 مساءً - رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على عرضه، لا يزال فيلم "سيكو سيكو" يسيطر على شاشات السينما في موسم عيد الفطر 2025، محققًا قفزة ملحوظة في الإيرادات جعلته يتربع على قمة شباك التذاكر متفوقًا بفارق واسع على منافسيه.

فقد سجل الفيلم أمس فقط إيرادات بلغت نحو 6.4 مليون جنيه، بزيادة تجاوزت الـ100% مقارنة بيوم العرض السابق، في مؤشر واضح على استمرار الإقبال الجماهيري الكبير.

وجاء في المركز الثاني فيلم "الصفا ثانوية بنات"، لكن بفارق شاسع، حيث لم تتجاوز إيراداته الـ439 ألف جنيه، فيما حل فيلم "نجوم الساحل" في المرتبة الثالثة بإيرادات وصلت إلى 409 آلاف جنيه تقريبًا.

أما فيلم "فار بـ7 أرواح"، فقد جاء في المركز الرابع والأخير بإيرادات متواضعة لم تتجاوز 47 ألف جنيه، وهو آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل سليمان عيد.

يروي فيلم "سيكو سيكو" قصة أبناء عم لا تربطهم علاقة ودية، لكنهم يضطرون للتعاون بعد وفاة عمهم الذي يترك لهما ميراثًا ضخمًا، ومع تطور الأحداث، يجد الثنائي نفسيهما في مغامرات مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، في إطار يمزج بين التشويق والفكاهة.

يشارك في بطولة العمل طه دسوقي، عصام عمر، تارا عماد، علي صبحي، وديانا هشام، إلى جانب حضور قوي للفنان خالد الصاوي وباسم سمرة. الفيلم من تأليف محمد الدباج وإخراج عمر المهندس.