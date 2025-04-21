بهذه الطريقة.. نسرين طافش تحتفل بـ «شم النسيم»

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة نسرين طافش انظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، من احدث ظهور لها واحتفلها بـ«شم النسيم».

أحدث ظهور لـ نسرين طافش

وشاركت جمهورها مجموعة من الصورة، وظهرت خلالها امام مائدة من الطعام تضم الأسماك والجمبري والكابوريا وبالطبع الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر.

نسرين طافش تحتفل بـ «شم النسيم»

وكتبت نسرين: "شم نسيم سعيد عليكم يا رب، شم النسيم يعني فسيخ ورنجة، واللي ما جربهمش فمصر فايتو كتير، أنتو من جماعة الفسيخ ولا الرنجة ؟ ولا لسا ما جربتوه".

آخر أعمال نسرين طافش

وكان آخر أعمال نسرين طافش هو جوقة عزيزة الذي دارات أحداثه حول الراقصة عزيزة خوخة التي سحرت القلوب ببلاد الشام بفترة ثلاثينيات القرن الماضي والتي لُقبت بملكة المسرح، وذلك في خلال الاحتلال الفرنسي لدولة سوريا، وحينها يقع كولونيل فرنسي بحبها فيجاول السيطرة عليها حتى تبادله الشعور نفسه.

وأيضا شاركت في فيلم الدشاش الذي عرض لها مؤخرا في السينمات بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسريم طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

كما شاركت في مسلسل«أسود باهت»، الذي عُرض بشهر رمضان المنقضي، يتكون من 15 حلقة حكايات مستقلة، كل منها يتألف من 5 حلقات فقط، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق.