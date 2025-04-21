بالفسيخ والبصل.. لبلبة تحتفل بـ «شم النسيم»

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة لبلبة علي مشاركة جمهورها ومتابعيها فيديو عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تحتفل بـ «شم النسيم».

لبلبة تحتفل بـ «شم النسيم»

واحتفلت لبلبة بعيد شم النسيم وعيد الربيع على طريقتها الخاصة، وظهرت خلال مقطع فيديو، وهي تأكل الفسيخ والبصل الأخضر داخل أحد المتنزهات العامة، وعلقت: احتفالي بشم النسيم مين محتفلش لسه؟.

لبلبة تستمتع بـ «شم النسيم»

وتحدثت لبلبة خلال الفيديو وقالت: "يا فسيخ يا فسيخ يا فسيخ اليوم يومك يا فسيخ، كل سنة وأنا طيبة وكل سنة وأنتوا طيبين، قلت لأصحابي خلونا نعمل زي ما الناس كلها بتعمل خدوني معاكم نقعد في الجنينة وناكل الفسيخ، قالولي إنتي فضيحة إنتي تيجي معانا والناس تتلم ولا هنعرف ناكل ونستمتع، أديني أهو أخدت بعضي وجيت لوحدي، كل سنة ومصر بخير وكل سنة وانتم طيبين ودايما تضحكوا وتبقوا مبسوطين".

آخر أعمال لبلبة

وكان آخر أعمال لبلبة كان مشاركتها في فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

وايضا شاركت في فيلم عصابة الماكس، بطولة كل من: روبي وأحمد فهمي، ويشارك بجانبهما في بطولة العمل عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم: لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، أحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.

قصة فيلم عصابة الماكس

ودارت أحداث فيلم عصابة الماكس، في إطار كوميدي حول (المكسيكي)، الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.