داليا مصطفى تخطف الأنظار بفستان قصير خلال حفل عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة داليا مصطفى الانظار لها خلال حفل عيد ميلادها الذي احتفلت به مع ابطال مسلسل روج أسود، يصادف يوم 12 إبريل الجاري.

أحدث ظهور لـ داليا مصطفى

وشاركت داليا متابعيها عبر ستوري حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة صور وفيديوهات من حفل عيد ميلادها.

نجوم الفن في حفل عيد ميلاد داليا

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: رانيا يوسف وفرح الزاهد والكاتبة إنجي علاء والمؤلف أيمن سليم والستايلست سعيد رمزي، وآخرين من نجوم الفن.

داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلادها

وحرصت داليا مصطفى على الرقص مع رانيا يوسف على أنغام أغنية “انزل يا جميل على الساحة”.

أحدث أعمال داليا مصطفى

ومن ناحية اخري، انتهت الفنانة داليا مصطفى مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسلها «روج أسود» بطولة الفنانة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، كريم العمري، عابد عناني، ومحمد الدسوقي، والعمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، دارات احداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول أحداث حقيقية من داخل محكمة الأسرة المصرية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه مطلع العام المقبل.

آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى

وكان آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًاكبيرًا منذ عرضه وأعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال