بطولة مطلقة.. عودة محمد سلام بـ مسلسل كارثة طبيعية على watch it

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 07:28 مساءً - ينطلق الفنان محمد سلام في مغامرة فنية جديدة من خلال أول بطولة درامية مطلقة له، عبر مسلسل بعنوان "كارثة طبيعية"، والمقرر عرضه حصريًا على منصة WATCH IT بعد موسم عيد الأضحى.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، ويتكون من 10 حلقات تحمل طابعًا كوميديًا اجتماعيًا، ويأتي ضمن قائمة الإنتاجات الأصلية للمنصة، التي تسعى لتقديم محتوى متنوع بعد رمضان.

وتدور الأحداث حول شاب من طبقة متوسطة، يطمح لحياة مستقرة بعد زواجه، لكن أحلامه تنقلب رأسًا على عقب بعد أن تُنجب زوجته سبعة توائم دفعة واحدة، ليجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمواقف الكوميدية غير المتوقعة.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب محمد سلام، كل من جهاد حسام الدين، كمال أبو رية، حمزة العيلي، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم أحمد مكي ومحمد فراج.

ويأتي العمل من تأليف أحمد عاطف فياض، الذي أعرب عن سعادته بالتجربة الجديدة بعد النجاح الكبير لمسلسل "بالطو"، وإخراج حسام حامد، الذي بدأ بالفعل تصوير المشاهد الأولى.