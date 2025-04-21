شهر مليء بالإثارة والتشويق.. أفلام أجنبية في دور العرض المصري خلال مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 06:31 مساءً - في مايو 2025، تستعد قاعات السينما المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الأعمال السينمائية الأجنبية التي طال انتظارها، حيث يترقّب عشاق الشاشة الكبيرة مجموعة من الأفلام التي تجمع بين الخيال والدراما والرعب والكوميديا في مزيجٍ مشوّق يناسب مختلف الأذواق.

شهر مايو هذا العام يبدو واعدًا للغاية، فهو يقدم باقة من الأفلام التي لا تكتفي بإبهار العين، بل تلامس المشاعر وتثير التفكير، في تجارب سينمائية تتنوع في أسلوبها وتتميز بطابعها الإنساني والدرامي العميق.

إليك أبرز العناوين التي من المنتظر أن تزين شاشات السينما في مصر خلال هذا الشهر:

1. Final Destination: Bloodlines

تاريخ العرض: 15 مايو 2025

النوع: رعب

سلسلة "الوجهة النهائية" تعود من جديد، وهذه المرة بحكاية أكثر ظلمةً وغموضًا تدور القصة حول "ستيفاني"، فتاة تطاردها رؤى مرعبة تتعلق بالموت، ما يدفعها للعودة إلى مسقط رأسها لفهم أصول هذه اللعنة التي تهدد عائلتها، ومحاولة كسرها قبل فوات الأوان.

2. Lilo & Stitch النسخة الحيَّة :

تاريخ العرض: 23 مايو 2025

النوع: مغامرة – خيال علمي – عائلي

إعادة إنتاج حيّة للفيلم الكرتوني المحبوب، حيث نتابع "ليلو"، الطفلة الصغيرة التي تعثر على مخلوق فضائي هارب يُدعى "ستيتش"، وتنشأ بينهما صداقة فريدة من نوعها، مليئة باللحظات الطريفة والمواقف المؤثرة.

3. Karate Kid: Legends

تاريخ العرض: 28 مايو 2025

النوع: أكشن – دراما – عائلي

الثنائي رالف ماكيو وجاكي شان في فصل من "كاراتي كيد" يتعاون الاثنان لتدريب طالب جديد، لكن اختلاف طرقهما في التعليم يشعل صراعًا بين القيم والتقاليد، في فيلم يحمل رسائل قوية عن التعلّم والانضباط والتواصل بين الأجيال.

4. The Phoenician Scheme

تاريخ العرض: 30 مايو 2025

النوع: دراما – كوميديا

يقدّم المخرج المبدع ويس أندرسون عملًا جديدًا يروي قصة رجل ثري يحاول إعادة بناء علاقته مع ابنته التي انسحبت من حياته الفيلم يتميّز بأسلوب بصري فني خاص، وأداء قوي من طاقم يضم أسماء لامعة مثل توم هانكس وبنيسيو ديل تورو، في مزيج من الطرافة والحنين.

5. Bring Her Back

تاريخ العرض: 30 مايو 2025

النوع: رعب

تدور القصة حول شقيقين يعودان إلى منزل والدتهما بالتبني، ليكتشفا أسرارًا مظلمة وطقوسًا غامضة تعيد فتح جراح الماضي.

ويكون إخراج الفيلم تحت إشراف الأخوين فيليبو كما في فيلم “Talk To Me”

مايو 2025 يبدو كأنه موعد خاص لعشاق السينما في مصر بين الرعب الذي يتسلل إلى النفس، والكوميديا التي ترسم الابتسامة، والدراما التي تحرك المشاعر، سيكون لهذا الشهر طابعه السينمائي المميز جهّزوا تذاكركم، فالمقاعد تنتظركم والأحداث على وشك أن تبدأ.