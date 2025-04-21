في 3 أيام فقط.. بهاء سلطان يقترب من المليون الأول بأغنية "رسيني"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان بهاء سلطان منذ أيام قليلة الميني ألبوم الجديد الخاص به وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ويتكون الألبوم من 5 أغنيات وهم بتشوف فلان، رسيني، اترموا، الطيبين، ميدالية.

ويذكر أنه قد حقق الفنان بهاء سلطان نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية منذ طرحه الأغنيات الجديدة، فقد نالت أغنية "رسيني" استحسان الجمهور منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها فقد مست الأغنية قلوب الجمهور سريعًا.

بهاء سلطان

نجاح أغنية “رسيني” لـ بهاء سلطان

وقد حازت على مشاهدات عالية حيث أنها حققت 906 ألف مشاهدة وتحتل الآن التريند ال 18 عبر يوتيوب، ويذكر أن أغنية "رسيني" وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

كلمات أغنية "رسيني" لـ بهاء سلطان

بطريقة مِش مُناسبة

ماتليقشي بـ اللي بينّا

مشيت وفاجِئتني

لا مِنك لِسه جنبي

ولا مِنك سيبتني

ماحسبتش أى حِسبه

ولا كدبه لو اتسألنا

تِهوِن موقفي

أقول ل الناس ده سابني

ولا حاقول مُختفي

رسيني رسيني..

يا حبيبي قولي ورسيني

تعبان والشك ماليني..

بقىّ معقولة تبيعني

رسيني رسيني.

قول ريحني وخليني

أعرف لو لسه شاريني..

علشان قلبي وجعني

لو زعله قول سببها؟

أو على الأقل لومني

وإلا اتلككت لي

مابقتش خلاص حاببني

أسهل لو قولتيلي

إن حكايتنا توبها

تِخلص وأنت مساومني

على راحتى وفرحتي

بعد ما خليتنى أحِبك

تِتشال مِن دُنيتي



نجاح الميني ألبوم "كأنك مسكن"



قبل "رسيني"، طرح بهاء ميني ألبوم بعنوان "كأنك مسكن"، وضم ثلاث أغنيات: "كأنك مسكن" من كلمات وألحان حمادة فراويلة وتوزيع حاتم محسن، "حن عليا" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، توزيع وسام عبد المنعم، "أنت طيب" من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان أحمد محيي، توزيع يحيى يوسف.

هذه الأغاني لاقت تفاعلًا جيدًا، وحققت نسب استماع مرتفعة على المنصات الموسيقية.

بهاء سلطان

نجاح لافت في أغنية "صاحبي يا صاحبي"

بهاء سلطان حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال أغنية "صاحبي يا صاحبي"، والتي عُرضت ضمن مسلسل "ولاد الشمس" بطولة أحمد مالك وطه دسوقي. الأغنية لامست مشاعر الكثيرين، وانتشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.