حميد الشاعري يحيي حفلًا غنائيًا كامل العدد في جدة

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أحمد جودة - القاهرة - واصل النجم حميد الشاعري تألقه الفني، بإحياء حفل ختام مهرجان "فورمولا 1" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، مساء أمس، وسط حضور جماهيري تجاوز 50 ألف متفرج، في احتفالية موسيقية عالمية خطفت الأنظار، بمشاركة كل من هشام عباس ومصطفى قمر.

أبرز الأغاني التي قدمها حميد الشاعري في الحفل

واستعاد الكابو بريق الزمن الجميل خلال الحفل، حيث قدّم باقة من أبرز أغانيه التي تفاعل معها الجمهور، من بينها "جلجلي"، و"عودة" التي أعاد توزيعها خصيصًا لهذا الحدث، في مفاجأة ألهبت المسرح.

أبرز الأغاني التي قدمها هشام عباس في الحفل

كما قدم النجم هشام عباس وشاركه في أداء أغنية "عيني"، وسط تفاعل واسع من الحاضرين الذين غنوا معه وصفقوا بحرارة.

الحدث العالمي الذي انطلق يوم 18 أبريل وتستمر حتى أمس 20 أبريل، شهد أيضًا مشاركة كل من النجمة العالمية جنيفر لوبيز، والنجم العالمي أشور، في ليالٍ غنائية جمعت بين الشرق والغرب على أرض جدة.

حفل “كاسيت 90”

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري وهشام عباس ومصطفى قمر قدموا في وقت سابق حفل "كاسيت 90" في جدة، بمشاركة نخبة من نجوم التسعينات، منهم، إيهاب توفيق، حسام حسني، سيمون، وآخرين.

أغنية “من دخلتك علينا”

ويعيش حميد الشاعري حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يسجل عددًا من الأغنيات الجديدة، كما أعلن من قبل عن أغنيته الجديدة "من دخلتك علينا"، والتي وصفها بالمفاجأة السعيدة للجمهور، كما انتهى مؤخرًا من تسجيل أغنية ضمن أحد الأعمال السينمائية، سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا.