بالشيشة وتقليد السادات.. محمد رمضان يثير الجدل مجددًا في ”كوتشيلا”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 01:28 مساءً - أدى محمد رمضان حفله الثاني في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدم عرضًا استعراضيًا أثار الجدل مجددًا، ودخل المسرح جالسًا على كرسي ذهبي، مرتديًا ملابس بيضاء مع تاج ذهبي وعقد ألماس، إضافة إلى نظارة سوداء وشيشة ذهبية، وبدأ الحفل بأغنيته الشهيرة "نمبر وان".

خلال الحفل، قام رمضان بتقليد الرئيس الراحل أنور السادات أثناء أداء أغنيته "برج الثور"، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قد أطلق رمضان مؤخرًا أغنيته الجديدة "بحب أغيظهم"، التي تزامنت مع الجدل الذي أثارته إطلالته في مهرجان "كوتشيلا"، وعبر حسابه على "فيسبوك" علق رمضان على ردود الفعل قائلاً: