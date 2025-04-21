فيلم "نجوم الساحل" يتراجع ويحتل المركز الثالث في شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع فيلم "نجوم الساحل" للنجم أحمد داش أن يحقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض السينمائية المصرية، حيث حقق إيرادات أمس بلغت 409،159 جنيهًا داخل السينمات المصرية.

تفاصيل فيلم “نجوم الساحل”

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي خفيف، حيث تنشأ قصة حب بين الشخصية التي يجسدها أحمد داش وتلك التي تقدمها الفنانة مايان السيد. يسافر بطل الفيلم إلى الساحل الشمالي برفقة صديقه الذي يؤدي دوره الفنان علي صبحي من أجل لقاء الفتاة التي أحبها، في رحلة مليئة بالمفاجآت والمواقف الطريفة.

أبطال فيلم وصناع نجوم الساحل

يضم فيلم "نجوم الساحل" مجموعة مميزة من النجوم، على رأسهم أحمد داش، ويشاركه البطولة مايان السيد، علي صبحي، أحمد عبد الحميد، مالك عماد، وعلي السبع، إلى جانب كوكبة من الوجوه الجديدة. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد.