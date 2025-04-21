جنيفير لوبيز تشعل كورنيش جدة وتخطف الأضواء في فورمولا 1

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 12:31 مساءً - ألهبت النجمة العالمية جنيفير لوبيز حماس الجماهير خلال النسخة الخامسة من "جائزة السعودية الكبرى" لسباقات فورمولا 1، حيث قدّمت عرضًا غنائيًا استثنائيًا على المنصة الرئيسية المقامة على كورنيش جدة، في حضور جماهيري حاشد عاش لحظات حماسية على أنغام لوبيز وأدائها المبهر.

النجمة الأمريكية نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام مجموعة صور جمعتها بأعضاء فريق "فيراري" وعلّقت على الصور بجملة معبرة قالت فيها: "قليل من البريق مع الفورمولا 1" وهو ما لاقى صدىً واسعًا لدى متابعيها، وتفاعلًا كبيرًا من مشجعي الفريق العالمي ومحبيها حول العالم.

وتزامن حضور لوبيز مع مشاركة عدد من الأسماء الفنية الكبيرة في الفعاليات الموسيقية المصاحبة للسباق، حيث شارك المغني الأمريكي آشر بمجموعة من أغانيه الشهيرة، إلى جانب مشاركة قوية من نجوم الغناء المصريين مصطفى قمر، وحميد الشاعري، وهشام عباس، الذين تفاعل معهم الجمهور العربي بحماسة كبيرة.

الظهور الأخير لجنيفير لوبيز في جدة لم يكن الأول، حيث سبق لها أن أبهرت الحضور في نوفمبر من العام الماضي خلال مشاركتها في العرض الفاخر "1001 موسم من إيلي صعب" ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي خُصص للاحتفاء بمرور 45 عامًا على مسيرة المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، وشهد الحفل حضورًا لافتًا لنجوم عالميين من مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن تستهل لوبيز جولة فنية ضخمة تحمل اسم "Up All Night Live" بداية من يونيو المقبل، تشمل مجموعة من المحطات العربية، من بينها مدينة شرم الشيخ المصرية والعاصمة الإماراتية أبوظبي، في إطار جولة موسيقية عالمية ينتظرها جمهورها بفارغ الصبر.