نجل سليمان عيد ينشر آخر فيديو لوالده قبل وفاته

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد، عن آخر فيديو له قبل وفاته بتاريخ 5 أبريل الجاري، وذلك عبر صفحته على فيس بوك.

سبب ذهاب سليمان عيد للنوبة قبل وفاته

وعلق عبد الرحمن نجل سليمان عيد قائلاََ: "الفيديو بتاريخ 5 أبريل 2025 أسوان (غرب سهيل) النوبة أبويا اختار الرحلة دي مخصوص عشان يروح لأهل النوبة ويصالحهم لو حد زعل منه وفعلا رحنا ولف ع الناس كلها في غرب سهيل، واتأكد إنهم مش زعلانين منه، وغنى معاهم ورقص وفرح معاهم وارتاح قلبه حبيبي، ادعوله حبيبي عريس في الجنة مع حبايبه".



ورحل عن عالمنا الفنان الكوميدي سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية 18 أبريل عن عمر ناهز 64 عامًا، متأثرا بأزمه قلبيه مفاجئة تعرضه لها ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان الفنان الراحل سليمان عيد كان يعاني من مشاكل في القلب منذ فترة، لكن لم تؤثر عليه بشكل كبير، وفي الساعة السابعة صباح الجمعة، شعر بألم شديد في الصدر، وأسرع نجله للاتصال بسيارة الإسعاف، التي وصلت في خلال 10 دقائق، ثم وصل سليمان عيد إلى المستشفي خلال 8 دقائق وحاول الفريق الطبي إنقاذه لكنه كان قد فارق الحياة.



وفاة سليمان عيد

وكان قد أعلن نجل الفنان الراحل عبده سليمان عيد عن نبأ وفاته والده عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك وكتب ناعيا اياه: ابويا فى ذمة الله.