نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أمريكا.. محمد رمضان يضع الباسبور المصري على رأسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم حفل الفنان محمد رمضان، في مهرجان كوتيشلا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي حقق نجاحاََ كبيرََا على المسرح منذ دخوله بالتاج والشيشة على ألحان أغنيته نمر وان.

موقف محمد رمضان



وقام أحد المعجبين الحاضرين بالحفل بإلقاء الباسبور المصري لـ محمد رمضان على المسرح، ليلتقطه رمضان على الفور ويقبّله ويضعه عند قلبه وعلى رأسه ومن ثم يعيده مرة أخرى لـ صاحبه.

أغنية برج الثور

وقام محمد رمضان بتقليد، الرئيس الراحل محمد أنور السادات، في أغنيته برج الثور على مسرح كوتشيلا، وهو الأمر الذي أثار الجدل وقت طرح الأغنية.