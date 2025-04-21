لهذا السبب.. طه دسوقي يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان طه دسوقي ترين دمحرك البحث الشيهر "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تربع أحدث أعماله السينمائية مع عصام عمر، والتي تحمل اسم "سيكو سيكو"، على عرش ايرادات السينما.

إيرادات فيلم "سيكو سيكو" لـ طه دسوقي وعصام عمر

وحقق إجمالي إيرادات فيلم "سيكو سيكو" لـ طه دسوقي وعصام عمر، إلى 120 مليون جنيه، بعدما حقق الفيلم في نهاية أسبوعه الثاني إيرادات وصلت 109.9 مليون جنيه، ومنذ بداية أسبوعه الثالث حقق إيرادات بلغت 10.1 مليون جنيهًا.

فيلم سيكو سيكو

قصة فيلم "سيكو سيكو"



وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول مغامرات شابين أحدهما يعمل في شركة شحن، والآخر مدمن لألعاب الفيديو، ينقلب مسار حياتهما رأسًا على عقب بعد تورطهما في مشكلة غامضة تدفعهما إلى سلسلة من المواقف الخطيرة والمفاجآت، ويحاولان الخروج منها بأقل خسائر ممكنة وسط الكثير من الضحك والتشويق.

أبطال وصُناع فيلم "سيكو سيكو"



يضم فيلم «سيكو سيكو» عدد من الفنانين أبرزهم: من بطولة طه دسوقي، عصام عمر، على صبحي، خالد الصاوي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج أحمد بدوي.