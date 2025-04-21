نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا ياخال.. حمدي الميرغني يودع سليمان عيد بكلمات مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع الفنان حمدي الميرغني خاله الفنان سليمان عيد برسالة مؤثرة، بعد رحيله عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضي، عن عمر يناهز الـ 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور حمدي الميرغني

ونشر "الميرغني" مجموعة من الصور تجمعه بالراحل سليمان عيد، معلقًا:" وداعًا يا خال.. كنت مثالي في كل شيء، كنت أبًا مثاليًا، كنت زوجًا مثاليًا، كنت أخًا مثاليًا، كنت صاحبًا مثاليًا كنت فنانًا مثاليًا، كنت إنسانًا مثاليًا".

وأضاف:" كنت بتسعى ليا في بداياتي، والله أكتر مما كنت بسعى لنفسي، كنت بتعرف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا، وكنت دايمًا تقدم لي نصايح لآخر لحظة ما بينا، مفيش واحد كان يعرف إني قريبك إلا لما يحبني من قبل ما يتعامل حتى معايا، مفيش واحد إلا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك غير المحدودة، مفيش إنسان واحد زعل منك لحظة".

واختتم:" هفضل فخور طول عمري إني قريبك، كنت سهل في كل حاجة يا خال إلا في فراقك كنت وستظل صعب أوي، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته".