نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "مش مرتاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الهائل الذي حققه في آخر أعماله "المداح" أعلن الفنان حمادة هلال، عن موعد طرح أحدث أغانيه بعنوان «مش مرتاح»، والمقرر طرحها، الأربعاء المقبل، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» وجميع المنصات الموسيقية.

موعد طرح أغنية مش مرتاح

وشوق حمادة هلال جمهوره بنشره مقطع صغير من الأغنية وذلك عبر حسابه الرسمي على«إنستجرام»، وعلق على الفيديو:«مش مرتاح حمادة هلال أغنية جديدة قريبًا يوم الأربعاء على قناة اليوتيوب الرسمية».



أبطال مسلسل "المداح"



يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.