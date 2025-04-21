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الليلة.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

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  • الليلة.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي 1/4
  • الليلة.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي 2/4
  • الليلة.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي 3/4
  • الليلة.. ويزو ضيفة احتفالية أعياد الربيع في برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي 4/4

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي اليوم الإثنين في احتفالية خاصة بمناسبة أعياد الربيع في برنامجه “واحد من الناس” الفنانة ويزو في سهرة فنية وكوميدية خاصة تتحدث عن مسيرتها الفنية وبدايتها ومن أطلق عليها اسم ويزو وامنيتها أن تكون راقصة وعلاقتها بالكيمياء وعلاقتها بوالديها.

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تفاصيل اللقاء 

 

كما تتحدث عن أمنيتها في تقديم فوازير رمضان، وعما إذا كان لديها فوبيا من أي شيء، وعن أكثر شخصية كارتون تحبها، ومشاريعها في السينما،كما تتحدث عن علاقتها بزوجها وتكشف العديد من المواقف الكوميدية بينهما وابنتها مسك، وعما إذا كانتوست بيت شاطرة وأكثر الأكلات التي تحبها.

موعد عرض حلقة ويزو في برنامج واحد من الناس 

 

وتذاع تلك الحلقة مساء اليوم الإثنين على قناة الحياة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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