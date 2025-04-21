نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هبة مجدي تتصدر تريند جوجل بعد أدائها مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هبة مجدي مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمجموعة صور لها من رحلتها إلى مكة المكرمة، حيث ظهرت أمام الكعبة المشرفة وهي تؤدي مناسك العمرة.

منشور هبة مجدي

وأرفقت هبة مجدي على الصور تعليق مؤثر كتبت فيه: "الحمد لله حمدًا كثيرًا.. اللهم تقبل منا العمرة وتقبل دعواتنا يارب"، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبيها الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بمظهرها.

فيلم "استنساخ"

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنانة هبة مجدي هو فيلم "استنساخ"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، وشاركت في بطولته إلى جانب الفنان سامح حسين، وحقق العمل أصداء طيبة نظرًا لطابعه المختلف الذي يجمع بين الإثارة والغموض والخيال العلمي.

أحداث فيلم "استنساخ"

تدور أحداث الفيلم حول قضايا الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن أن يؤثر تطور التكنولوجيا على حياة البشر، في ظل تسارع غير مسبوق في استخدام الأنظمة الذكية. ويطرح الفيلم عددًا من التساؤلات حول المستقبل ومصير الإنسان أمام هذا التطور المتلاحق، مما يمنح العمل بعدًا فكريًا إلى جانب الجانب الترفيهي.

أبطال فيلم "استنساخ"

ويضم الفيلم مجموعة من الفنانين إلى جانب سامح حسين وهبة مجدي، منهم هاجر الشرنوبي، محمد عز، وهو من إنتاج وتأليف وإخراج عبد الرحمن محمد، والمنتج الفني أحمد بجة.