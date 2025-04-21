"في ليلة كلها حب وحنين".. شيري عادل تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة ملائكية ورسالة مؤثرة لجمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفلت النجمة شيري عادل بعيد ميلادها وسط أجواء من الدفء والرقي، حيث خطفت الأنظار عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بإطلالة ملائكية مفعمة بالنعومة والبساطة، ترافقت مع رسالة مؤثرة وجهتها لجمهورها الذي كان وما زال الداعم الأكبر في مشوارها الفني.

ونشرت شيري مجموعة من الصور التي بدت وكأنها جزء من قصة حالمة، حيث ظهرت وهي تحتفل بعيد ميلادها، وظهرت من خلال الصور بإطلالة أنيقة وناعمة

التفاعل لم يتأخر، حيث انهالت التعليقات من محبيها وعدد من نجوم الفن الذين تمنوا لها عامًا جديدًا مليئًا بالسعادة والتوفيق، فكتبت الفنانة منة شلبي: "كل سنة وانتي طيبة يا شيري الجميلة.. تستاهلي كل الخير"، بينما علّق الفنان كريم فهمي قائلًا: "كل سنة وانتي ناجحة ومتألقة كالعادة".

مسيرة فنية من الطفولة حتى النجومية

وتُعد شيري عادل واحدة من النجمات اللاتي شققن طريق النجاح من سن صغيرة، إذ بدأت مشوارها الفني في الإعلانات وهي لا تزال في مرحلة الطفولة، قبل أن تخطو أولى خطواتها الحقيقية نحو التمثيل من خلال فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ثم تألقت في عدد من الأعمال التي رسّخت مكانتها كواحدة من أهم نجمات جيلها.

من أبرز أعمالها التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور، حسن ومرقص"، "أوقات فراغ"، "بلبل حيران"، و"هواية حب"، وقد استطاعت من خلالها أن تجمع بين الحضور الطاغي وخفة الظل، ما جعلها تحجز مكانها في قلوب المشاهدين.

ورغم غيابها لفترة عن الساحة الفنية، عادت شيري لتثبت أن الغياب لا يُنقص من النجومية شيئًا، فبمجرد عودتها إلى الشاشة تلقّاها الجمهور بحفاوة كبيرة، وبدأت تحظى بعروض درامية وسينمائية جديدة تؤكد مكانتها.

رسالة للنجاح والاستمرارية

احتفال شيري عادل بعيد ميلادها هذا العام لم يكن مجرد مناسبة عابرة، بل جاء كتجديد للعهد مع جمهورها، ورسالة ضمنية بأن القادم يحمل الكثير من المفاجآت، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وفي وقتٍ يشتد فيه التنافس الفني، تظل شيري عادل نموذجًا للفنانة الرقيقة، الموهوبة، والمخلصة لفنها وجمهورها.. فكل عام وهي متألقة، وكل عيد ميلاد وهي أقرب للنجاح والتوهج.