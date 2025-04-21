عمرو المصري يروج لأحدث أعماله الفنية مع كارمن سليمان عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم -

روّج الشاعر عمرو المصري لأحدث أعماله الفنية، والتي تجمعه بالمطربة كارمن سليمان والموزع الموسيقي عمرو الخضري، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث شارك صورة من داخل الاستوديو برفقة كارمن وعمرو الخضري ومصطفى جاد في كواليس تسجيل الأغاني الجديدة.

وكتب المصري في تعليقه على الصورة: "استنوا قريب جدًا أغاني حلوة أوي، وألبوم متعوب فيه.. وتسلم إيدك وتعبك يا مصطفى، حقيقي الأغاني كلها تحفة ورؤية فنية هتعمل نجاح كبير بإذن الله"، في إشارة إلى الشاعر والملحن مصطفى شكري، الذي يشارك في صناعة الألبوم.

كما وجّه المصري الشكر لكل من ساهم في العمل، مؤكدًا أن الألبوم يخرج من القلب وسيلامس قلوب الجمهور، وأضاف: "أوعدكم هتسمعوا أغاني حلوة أوي تدخل قلوبكم"، داعيًا المتابعين للبقاء على ترقب لمفاجآت موسيقية مميزة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التحضيرات ضمن سلسلة من التعاونات التي تجمع نخبة من الأسماء اللامعة في مجال التلحين والتوزيع والغناء، وسط حالة من الحماس من جمهور كارمن سليمان، التي اعتادت تقديم أعمال تحمل إحساسًا صادقًا وجودة موسيقية عالية.

يُذكر أن الألبوم المنتظر يحمل طابعًا متجددًا ويُرتقب أن يُشكّل محطة مهمة في مسيرة كارمن الفنية.

