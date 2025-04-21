نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابنة سليمان عيد تكشف اللحظات الاخيرة قبل وفاته:"الموت كان مفاجئًا.. ووشه كان بيضحك في الكفن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت سلمى سليمان عيد، ابنة الفنان الراحل سليمان عيد، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدها، مؤكدة أن الوفاة جاءت بشكل مفاجئ، رغم أنه كان يعاني منذ 30 عامًا من ضعف في عضلة القلب، لكنه تعايش مع المرض طوال هذه السنوات.



جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON.



وقالت سلمى: "بابا ماكانش بيعاني من حاجة غير القلب، وكان بياخد أدوية منتظمة، وعاش مع المرض سنين طويلة.. لكن الوفاة حصلت فجأة."



وأوضحت أن والدها لم يكن صائمًا وقت الوفاة، حيث أنهى صيامه لآخر يوم من الست البيض في شهر شوال، قائلة: "كان مخلص الست البيض يوم الخميس، وصلى دوت الخليج، ودخل الحمام، وبعد شوية وقع.. وماما اللي اكتشفت وفاته. ولما وصل أخويا كان السر الالهي خرج ".



عن الجانب الإنساني، قالت سلمى إن والدها كان يحب الجميع ويتعامل مع الناس بمحبة وبساطة، وكان محبوبًا من الجيل الجديد وكل الاجيال قائلة: " بابا كان جميل.. والكل بيحبه، خصوصًا الجيل الجديد اللي حبوه بجد."



كشفت أن آخر أعماله كان فيلم "فأر بسبع أرواح"، حيث جسّد فيه شخصية متوفى، أما عن لحظة الوداع، فقالت بتأثر: "أصعب لحظة لما شفت أبويا في الكفن.. بس وشه كان بيضحك ياحبيبي ".



وأكدت أن والدها له ابنين فقط، عبد الرحمن، الذي يكبرها بعامين، وهي أصغر أبنائه.



واختتمت قائلة: "حب الناس في الجنازة والعزاء وجبر الخاطر اللي شوفناه، دا كان عزاء كبير لقلوبنا."