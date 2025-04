نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوني ديب يعود بهوية غامضة في "Day Drinker" بعد غياب طويل عن هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد سنوات من التراجع والجدل، يعود النجم العالمي جوني ديب إلى الأضواء مجددًا من خلال فيلم التشويق الجديد "Day Drinker"، في أول عمل سينمائي رئيسي له في هوليوود منذ انتهاء أزمته القضائية الشهيرة مع آمبر هيرد.

ويشهد الفيلم تعاونًا فنيًا رابعًا بين ديب والنجمة بينيلوبي كروز، بعد نجاحهما سويًا في أعمال سابقة مثل Blow وPirates of the Caribbean وMurder on the Orient Express. وتدور أحداث الفيلم حول "لورنا"، سيدة على متن يخت فاخر، تؤدي دورها ماديلين كلاين، تتعرف على الضيف الغامض "كيلي"، الذي يجسده ديب في شخصية تحمل أسرارًا غامضة.

تتشابك الخيوط الدرامية مع دخول شخصية "كارا لوزانا"، ذات الخلفية الإجرامية، التي تؤديها بينيلوبي كروز، في حبكة مشوقة تحبس الأنفاس.

الفيلم من توقيع المخرج مارك ويب، الذي أمتع الجمهور سابقًا بأفلام مثل (500) Days of Summer وThe Amazing Spider-Man، ومن تأليف زاك دين، صاحب سيناريوهات The Tomorrow War وFast X.

ويشارك في البطولة نخبة من النجوم الشباب مثل مانو ريوس، آرون بايبر، خوان دييجو بوتو، وأنيكا بويل، وقد انطلق تصوير الفيلم في 14 أبريل 2025 في جزيرة تينيريفي الإسبانية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقد خطف ديب الأنظار بظهوره الأول من موقع التصوير، حيث بدت ملامحه مختلفة كليًا بشعر ولحية بيضاء، ما أثار دهشة الجمهور ووسائل الإعلام.

من المتوقع أن يُعرض الفيلم في صالات السينما عام 2026، ليكون أحد أكثر الأعمال المرتقبة على الإطلاق.