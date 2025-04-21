نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أصالة تعود بـ'جبروت'.. صوت استثنائي يلتقي بكلمات جريئة في ألبومها الجديد" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تستعد النجمة أصالة نصري لإطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان "جبروت"، والتي تأتي ضمن ألبومها المنتظر، لتضيف بذلك عملاً غنائياً جديداً يَعِدُ بالجدة والاختلاف. الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد عبية، وتوزيع أحمد أمين، وتُعد واحدة من أبرز الأعمال التي تراهن عليها أصالة في ألبومها المقبل، المتوقع طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

الأغنية، وفق تصريحات صناعها، تحمل طابعًا فنيًا مغايرًا لما اعتادت عليه أصالة في أعمالها السابقة، إذ وصفها الشاعر أحمد حسن راؤول بأنها "مختلفة تمامًا وتحمل طابعًا قويًا من حيث الكلمة والإحساس"، مؤكداً أن صوت أصالة يمنح الكلمات حياة استثنائية.

وكانت أصالة قد طرحت مؤخرًا أغنية "بعض الأحيان" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد. كما سبق وقدمت في رمضان الماضي تتر مسلسل "مليحة" بعنوان "أصحاب الأرض"، الذي تميز بنفحات الفلكلور الفلسطيني، إلى جانب طرح أغنية "جنة الحب" قبل أيام، والتي تعاونت فيها مع الشاعر الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، والملحن فايز السعيد، والموزع نور هاشم.