نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يستعد لاختراق صيف 2025 فنيًا: ألبوم بأغاني منفردة وفيلم "ريستارت" في الطريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواصل النجم تامر حسني تحضيراته المكثفة استعدادًا لصيف فني حافل، يجمع بين الموسيقى والسينما، إذ يضع حاليًا اللمسات الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد، بالتزامن مع قرب عرض فيلمه السينمائي المنتظر "ريستارت". ويعد الألبوم الجديد خطوة مختلفة وجريئة في مشوار تامر، حيث قرر أن يطرحه بنظام الأغاني المنفردة (سينجل)، على أن يتم إطلاق أغنية جديدة أسبوعيًا، في تجربة تهدف إلى تقديم حالة موسيقية متجددة وحيوية تواكب تطورات الذوق الفني للجمهور.

الألبوم يضم مجموعة كبيرة من الأسماء اللامعة في صناعة الأغنية، سواء على مستوى الكتابة أو التلحين أو التوزيع، من بينهم الشعراء أحمد المالكي، وعليم، ورمضان محمد، إلى جانب الملحنين عمرو الشاذلي ورامي جمال، والموزع الموسيقي أحمد السلام، وغيرهم من صناع الموسيقى الذين يتعاونون مع تامر لأول مرة أو يعودون للعمل معه بعد نجاحات سابقة.

ويحرص تامر على أن يكون هذا الألبوم انعكاسًا لتطوره الفني، حيث يعمل على انتقاء كل "تراك" بعناية شديدة، بما يتماشى مع رؤيته التي تهدف إلى تقديم محتوى فني متكامل يرضي أذواق شرائح متعددة من جمهوره، سواء من محبي الرومانسية أو الأغاني الإيقاعية أو الرسائل الاجتماعية.

ورغم أن الموعد النهائي لإطلاق الألبوم لم يُحسم بعد، فإن هناك تفكيرًا جادًا في أن يتزامن الطرح مع عرض فيلمه الجديد "ريستارت"، أو أن يُطلق خلال موسم الصيف، في محاولة لاستثمار الزخم المتوقع لنجاح الفيلم، وتحقيق حالة من التواجد الفني المكثف خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، ينتظر تامر حسني عرض فيلم "ريستارت" في دور العرض خلال شهر مايو المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. ويشارك في البطولة النجمة هنا الزاهد، في ثاني تعاون سينمائي يجمعها بتامر بعد فيلم "بحبك" الذي حقق نجاحًا كبيرًا عام 2022. كما يضم الفيلم مجموعة من النجوم منهم باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، وآخرين، ويعد من الأعمال التي تراهن عليها شركة الإنتاج لموسم ما بعد رمضان.

تامر حسني، الذي يملك قاعدة جماهيرية ضخمة في الوطن العربي، يسعى من خلال هذا التوازي بين الغناء والسينما إلى تكريس مكانته كنجم شامل، قادر على التجديد الدائم في أدواته الفنية، ومواكبة التغيرات السريعة في السوق الترفيهي.