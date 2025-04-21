نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Sinners" يكتسح شباك التذاكر بإيرادات 45 مليون دولار في افتتاحية قوية ويتفوق على Minecraft Movie رغم المنافسة داخل نفس الاستوديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فيلم Sinners، أحدث إنتاجات استوديو Warner Bros، في تحقيق انطلاقة استثنائية في شباك التذاكر الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث حصد 45 مليون دولار، متفوقًا بذلك على فيلم A Minecraft Movie، الذي ينتمي إلى نفس شركة الإنتاج، والذي اكتفى بـ41 مليون دولار فقط في أول أيام عرضه.

الفيلم، الذي يحمل توقيع المخرج الشهير ريان كوجلر، يقدّم توليفة مميزة من التشويق والرعب النفسي، وجاء الأداء التجاري له ليؤكد أنه لم يكن مجرد رهان فني، بل مشروع سينمائي ناجح جماهيريًا أيضًا.

ورغم أن الإيرادات الأولية للفيلم يوم الجمعة بدت أقل من نظيره Nope للمخرج جوردان بيل — الذي حقق 19.5 مليون دولار في أول أيام عرضه — فإن Sinners تمكن من التفوق سريعًا مع نهاية عطلة الأسبوع، محققًا 45 مليون دولار مقابل 44.3 مليونًا لـNope في نفس المدة، وهو ما يشير إلى قوة زخم الفيلم لدى الجمهور وقدرته على جذب المشاهدين مع مرور الوقت.

ويضم العمل كوكبة من النجوم، في مقدمتهم مايكل بي جوردان، الذي يجسد دور الشقيقين التوأمين، إلى جانب مايلز كاتون، سول ويليامز، أندريه وارد هاموند، جاك أوكونيل، تيناج إل. جاكسون، ديفيد مالدونادو، آدين إنكالاردي، وهيلينا هو.

أما عن القصة، فيقدم Sinners طرحًا مختلفًا لمفهوم الخوف، حيث يعود شقيقان إلى مسقط رأسيهما أملًا في بداية جديدة، بعد حياة مضطربة امتلأت بالخطايا والندم، إلا أنهما سرعان ما يكتشفان أن الشر الذي تركاه خلفهما لم يختفِ، بل كان ينتظرهما، في حبكة نفسية مشوقة تتعمق في الجانب المظلم من الذاكرة والخلاص.

وتأتي عودة ريان كوجلر إلى الساحة بعد نجاحات ضخمة في Black Panther وCreed، لتؤكد مرة أخرى قدرته على المزج بين العمق الإنساني والجاذبية التجارية، في تجربة سينمائية تجمع بين الجودة الفنية والتأثير الجماهيري.

ومع هذه الأرقام، يبدو أن Sinners يمضي في طريقه ليصبح أحد أنجح أفلام 2025، وربما يدخل ضمن سباق الجوائز لاحقًا، خاصة مع إشادات مبكرة من النقاد بالأداء التمثيلي والإخراج المتقن.