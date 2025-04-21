نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلمي بكر يتصدر التريند بعد وفاته.. القضاء يُنصف طبيبًا ويُلزم الورثة بسداد 3 ملايين جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رغم مرور أكثر من عام على رحيله، عاد اسم الموسيقار الكبير حلمي بكر ليتصدر تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، ليس بسبب عمل فني أو تصريح قديم، وإنما بعد صدور حكم قضائي مثير للجدل ألزم ورثته برد مبلغ مالي ضخم لأحد الأطباء، ما فتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول الكواليس التي لم تُكشف في حياته.

فقد أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا نهائيًا يُلزم ورثة الموسيقار الراحل بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان، بعد أن قدّم مستندات رسمية تُثبت منحه هذا المبلغ كقرض شخصي للموسيقار قبل وفاته، وهي الواقعة التي فاجأت الكثير من متابعي الوسط الفني.

وبحسب نص الحكم، فإن الورثة المعنيين هم نجل الفنان الراحل، إضافة إلى زوجته بصفتها الوصية القانونية على نجلتهما القاصرة، وقد أُلزموا بسداد أصل الدين بالإضافة إلى فوائد قانونية بنسبة 4% تحتسب من تاريخ إقامة الدعوى القضائية وحتى تمام السداد.

تفاصيل القصة من البداية

وتعود بداية القصة إلى يوم 26 فبراير 2024، حين سلّم الطبيب المذكور مبلغ 3 ملايين جنيه لحلمي بكر، موثقًا العملية بإيصال استلام واضح يتضمن الاتفاق على رد المبلغ قبل يوم 20 ديسمبر من العام نفسه. إلا أن رحيل الموسيقار في 1 مارس 2024 – أي بعد أقل من أسبوع من الاستلام – حال دون تنفيذ الاتفاق، مما اضطر الطبيب إلى اللجوء إلى القضاء.

واستمرت القضية في أروقة المحاكم عدة أشهر، قدم خلالها الطبيب مستندات رسمية توثق الاتفاق والسلفة المالية، وهو ما دفع المحكمة في نهاية المطاف إلى الحكم لصالحه، مع إلزام الورثة بالسداد الكامل.

صدمة على مواقع التواصل.. وتعاطف واسع

بمجرد انتشار الخبر، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية بشكل واسع، حيث عبّر البعض عن دهشتهم من دخول اسم حلمي بكر في نزاع مالي بعد وفاته، في حين أبدى آخرون تعاطفهم مع الطبيب الذي انتظر أكثر من عام ليحصل على حقه عبر الطرق القانونية.

كما أثار الخبر تساؤلات حول الحالة المالية للموسيقار في أيامه الأخيرة، وعما إذا كانت هذه الواقعة الوحيدة من نوعها، أم أن هناك ديونًا أو التزامات أخرى لم يُكشف عنها حتى الآن.

إرث فني لا يُنسى.. وظلال قانونية تطارده بعد الرحيل

رحل حلمي بكر عن عالمنا في مارس 2024 بعد مسيرة موسيقية حافلة بالعطاء، ترك فيها عشرات الألحان الخالدة التي شكّلت جزءًا من وجدان الموسيقى العربية، إلا أن قضايا مثل هذه تُلقي بظلال قانونية على إرثه الفني، وتفتح النقاش حول أهمية توثيق العلاقات المالية للفنانين وخاصة في سنواتهم الأخيرة.