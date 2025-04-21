نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي كيوان تتصدر الترند بعد كشف كواليس "وتقابل حبيب": مش شريرة.. كريمة بنت كيوت! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة إنجي كيوان قائمة الأكثر بحثًا على محرك جوجل، بعدما كشفت تفاصيل جديدة عن كواليس دورها في مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي تخوض فيه تجربة درامية مغايرة تمامًا لما قدمته من قبل، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد خُبيري.

وفي حوارها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد، أكدت إنجي أن شخصية "كريمة" كانت تحديًا كبيرًا لها، موضحة: مكنتش عايزة أقدمها بالشكل النمطي للشر، اشتغلنا على إنها تطلع بنت بسيطة وجاية من نيويورك، مش بتحب الدراما ولا المنافسة.

واعتبرت أن وجود عمرو محمود ياسين في كل مراحل التصوير أعطاها ثقة وراحة: كان بيتابع كل التفاصيل بنفسه، وده خلاني أحس إني في أيد أمينة.

أما عن ملامح "كريمة"، فأشارت إنجي إلى أنها حرصت على تقديم الشخصية بتلقائية وواقعية: "مش بتاخد وقت في لبسها ولا شكلها، وده جزء من ثقتها في نفسها.. حتى شعرها مش لازم يكون مظبوط طول الوقت" .

واستعادت كيوان تجربتها السابقة في مسلسل "ستات بيت المعادي"، مؤكدة أنها لا تستطيع تقديم أي شخصية دون أن تشعر بها وتفهم دوافعها.

وختمت حديثها بابتسامة وهي تروي موقفًا من كواليس التصوير: "في الأول كانوا فاكريني هادية وبسكوتاية، بس بعد مشهد الخناقة، واتضح إن عندي خلفية في البوكس!".