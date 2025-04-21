إيوان يُشعل أجواء شرم الشيخ في ليلة 22 أبريل بحفل استثنائي

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النجم اللبناني إيوان لإحياء واحدة من أقوى سهرات شهر أبريل، مساء الثلاثاء الموافق 22 أبريل، في منتجع "نونوس لاونج" الواقع بمنطقة خليج نعمة، شرم الشيخ، في حفل يُنتظر أن يشعل الأجواء ويُمتع جمهوره بمجموعة من أشهر أغنياته التي ما دام أحبها الجمهور العربي.

ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي إيوان من مصر والدول العربية، لا سيما بعد تفاعل الجمهور مع الإعلان الرسمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المتابعين عن حماسهم لحضور الحفل وقضاء ليلة لا تُنسى على أنغام صوت إيوان وأدائه المميز.

وقد وجه إيوان رسالة لمحبيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قائلًا: "ناطركن ليلة 22 بأجمل حفلات شرم الشيخ في مصر وإن شاء الله كل أيامكم فرح وأعياد"، وهو ما زاد من ترقّب جمهوره للحفل.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحدث الفني بمثابة انطلاقة جديدة لسلسلة حفلات صيفية لإيوان، الذي يستعد لتقديم عدد من المفاجآت الموسيقية لجمهوره في الفترة المقبلة.