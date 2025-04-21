في ذكرى وفاة والدها الـ34.. سيمون تنعى "أعظم إنسان في حياتها" برسالة مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أحيت الفنانة سيمون الذكرى الرابعة والثلاثين لوفاة والدها، من خلال منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عبّرت فيه عن شوقها الكبير لوالدها الذي رحل عن عالمنا في 21 أبريل عام 1991، والذي وافق وقتها أول أيام عيد الفطر، في لحظة وصفتها بـ "الصدفة المؤلمة".

وكتبت سيمون في رسالتها: "الذكرى 34 لوفاة أعظم إنسان في حياتي، والدي الغالي، الله يرحمه.. الأحد 21/4/1991 دوت الخليج. وبالصدفة كان أول يوم العيد!". واستطردت: "الله يرحم أجمل أب وتربيته الغالية.. 21 أبريل. موحشتنيش لأنك مفرقتنيش من 1991، أبويا العزيز أنت في روحي دوما. كل سنة وأنتم طيبين العايشين والراحلين".

وأرفقت سيمون مع كلماتها المؤثرة مجموعة من الصور النادرة التي تجمعها بوالدها، تعكس مدى عمق العلاقة بينهما منذ طفولتها وحتى رحيله، مؤكدة أن ذكراه ما زالت تعيش معها كأنها لم تغب.

تفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع المنشور، معربين عن تعاطفهم وداعين بالرحمة والمغفرة لوالدها، مؤكدين أن العلاقة بين الأب وابنته لا يقطعها موت، بل تظل باقية في الوجدان والروح.

يُذكر أن سيمون دائمًا ما تشارك جمهورها بلحظات شخصية وإنسانية مؤثرة، وتحرص على التعبير عن مشاعرها الحقيقية تجاه عائلتها، وهو ما يميزها عن كثير من نجوم الساحة الفنية.