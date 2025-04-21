نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالحجاب حلا شيحة تتألق بأحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “شيحة” وهي ترتدي الحجاب وعلقت على الصورة برسالة تأملية: "تأمل…في تناغم الأمواج، في دفء الشمس، وفي برودة النسيم…في كل تفاصيل الكون، رسالة حب من الخالق، تقول لنا: أنا هنا… أنا معكم".

وتابعت قائلة: "ما من شيء في هذا الكون إلا وهو يسير بميزان دقيق، بتقديرٍ عظيم، بحكمةٍ لا حدود لها.وما أجمل أن نُردّد من أعماق قلوبنا: “سبحان الله العظيم، سبحان من أبدع كل شيء وأتقنه.”

واختتمت حديثها قائلة: "اجعل لحظات التأمل عادة، وللتسبيح رفيقًا… ففي ذكر الله، يكمن جمال الروح وسكون القلب".

آخر أعمال حلا شيحة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة حلا شيحة الفنية، هو من خلال مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2023.



أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية ميم"



وشارك بالمسلسل أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.