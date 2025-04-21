نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الحرم المكي.. هبة مجدي تشارك لقطات من مناسك العمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هبة مجدي علي مشاركه جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، لقطات أثناء أداء مناسك العمرة.

احدث ظهور لـ هبة مجدي

وظهرت هبة مجدي بالحجاب خلال لقطات أثناء أداء مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، وعلقت على الصورة: "الحمد لله حمدًا كثيرًا.. اللهم تقبل منا العمرة وتقبل دعواتنا يارب.

احدث اعمال هبة مجدي

ومن ناحية اخري، عرض مؤخرا للفنانة هبة مجدي فيلم استنساخ في دور العرض، ويشارك سامح حسين في بطولة الفيلم، الفنانة هبة مجدي، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

قصة فيلم استنساخ

يروي الفيلم قصة شاب يدعي (يونس العربي) يتورط في المتاعب بعد ما يتوغل الذكاء الاصطناعي ويسيطر على مجريات الأحداث في العالم، وذلك في ظل التقديم التكنولوجي الذي وصلت إليه البشرية.

اخر اعمال هبة مجدي

وكان اخر اعمال هبة مجدي هو مسلسل "المداح" الجزء الخامس، بطولة الفنان حمادة هلال، وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني المنقضي ٢٠٢٥.

وايضا مسلسل منتهي الصلاحية مكون من 15 حلقة، بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن، والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح شركة E producer.