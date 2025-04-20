بدرية طلبة عن جنازة سليمان عيد: "مهزلة وصلت لتصوير النعش"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة بدرية طلبة عن استيائها لما حدث في جنازة الراحل سليمان عيد، حيث نشرت صورة من أشخاص يزاحمون أهل المتوفي الراحل سليمان عيد ويقومون بتصوير النعش، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلقت |بدرية" على الصورة قائلة:"مهزلة الجنازات وصلت لتصوير النعش واللي جواه بياخد اللقطة ويفوز بأسبقية النشر والريتش يعلا والفيديو يجيب حقه مش مهم أنتهاك حرمه الميت عادي! مفيش حد بيقول مين دول؟ ولا موجودين ليه؟ وبيزاحمو اهل وأصحاب المتوفي ليه؟ مين دول بجد ؟".

وتابعت حديثها قائلة:" دول لو صحفيين يبقي فيه نظام ويتشاف كارنيهاتهم لكن لو مواقع تحت بير السلم وأصحاب صفحات بيسترزقو يبقي لازم يتمنعو من حضور العزا لانهم لابيحترمو نفسهم ولا بيحترمو حد الصورة من جنازة سليمان عيد رحمة الله عليه".

آخر أعمال بدرية طلبة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة فيلم الملكة بطولة الفنانة هالة صدقي، الذي عُرض في دور العرض السينمائي الفترة الماضية، وتناول والعمل قصة سيدة الأعمال ماجدة التي تتعرض ماجدة للعديد من المضايقات، لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها، وتستطيع الحصول على كامل حقها منهم.

فيلم الملكة بطولة هالة صدقي، رانيا يوسف، كريم عفيفي، شيرين رضا، دينا، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال الفنان سليمان عيد

كان آخر أعمال الفنان الراحل مشاركته في فيلم "فار بـ 7 أرواح"، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما، وشارك فيه عدد من الفنانين البارزين.

خيم الحزن على الوسط الفني والجمهور المصري، حيث نعاه العديد من الفنانين والمحبين، معبرين عن صدمتهم لفقدان فنان تميز بخفة ظله وحضوره المميز على الشاشة.​

وفاة الفنان سليمان عيد

توفي صباح اليوم الجمعة، 18 أبريل 2025، الفنان المصري الكوميدي سليمان عيد عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، نُقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات الشيخ زايد، حيث فارق الحياة. ​

أعلن نجله، عبد الرحمن سليمان عيد، عبر حسابه على فيسبوك، أن صلاة الجنازة ستُقام بعد صلاة الجمعة في المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد.