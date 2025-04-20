نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تعلن عن أفلام الطفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن قائمة الأفلام المشاركة في عروض سينما الأطفال في النسخة الـ11 المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أبريل وحتى 2 مايو المقبل.

وتتضمن مسابقة أفلام الأطفال 8 أعمال: فيلم غريبة وعجيب، من الإمارات وتونس، ومدته 8 دقائق، من إخراج بوبكر بوخاري، إنتاج عام 2024، ويعرض في إفريقيا لأول مرة، وفيلم فوق شجرة التمر الهندي، من قطر مدته 8 دقائق، من إخراج بثينة المحمدي، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيلم ناموسة، من السعودية، ومدته 7 دقائق، من إخراج رنيم المهندس وإنتاج عام 2024، ويعرض للمرة الأولى في إفريقيا، فيلم الفتاة ذات العيون المشغولة، من البرتغال، ومدته 8 دقائق، وإخراج أندريه كاريليو، إنتاج عام 2024 ويعرض لأول مرة بالشرق الأوسط، وأود أن أخبر، من الولايات المتحدة الأمريكية، مدته 3 دقائق من إخراج نوودي أ، إنتاج عام 2025، ويعرض عالميا لأول مرة.

وتشمل قائمة الأفلام: فيلم حساء الطوب، من مصر ومدته 9 دقائق، من إخراج محمد رضا، وإنتاج عام 2024 ويعرض عالميا لأول مرة، وفيلم صوبر صرصور، من مصر، ومدته 3 دقائق، من إخراج ندى محمد سمير، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في إفريقيا، وفيلم حفلة شاي، من مصر ومدته دقيقتين، من إخراج ندى عبد الحميد، وإنتاج عام 2024، ويعرض لأول مرة في إفريقيا.

وتعرض الأفلام يوم 30 أبريل الجاري الساعة 11:30 صباحا بمكتبة الإسكندرية، والدخول مجانا بأسبقية الحضور من ذوي الهمم والجمهور العادي، ويعاد عرض الأفلام يوم 2 مايو بسينما مترو الساعة الواحدة ظهرا والعرض مفتوح للجمهور مجانا.

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة وذلك من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار.