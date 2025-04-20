نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفستان ذهبي.. روبي تخطف أنظار لها من أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة روبي انظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورا من أحدث ظهور لها.

احدث ظهور لـ روبي

وظهرت روبي في الصور بإطلالة جذابة جريئة، مرتديه فستانا قصيرا باللون الذهبي، تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وكان اخر اعمال روبي هو مسلسل "حضرة العمدة"، الذي عرض خلال موسم رمضان قبل الماضي، أخر أعمالها الدرامية، وشاركها بطولته أحمد رزق، محمود عبد المغنى، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمى، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

كما شاركت في مسلسل "إخواتي" إلى جانب كلّ من: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، على صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إسلام حافظ، بسنت أبو باشا، عفاف رشاد، أحمد الأزعر، محمد صلاح، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد حاتم، علي قاسم، ثراء جبيل، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل "إخواتي"

ودارت أحداث مسلسل "إخواتي" في إطار اجتماعي لايت حول معاناة 4 شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها وسط مفارقات ومواقف غير متوقعة.