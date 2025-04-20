"أنا أنت.. أنت مش أنا".. أحدث أنتاجات بست ميديا بطولة معتصم النهار وميرنا نور الدين

أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاح عمر أفندي.. إيهاب منير يقدم مفاجأة جديدة بطولة معتصم النهار وميرنا نور الدين

أعلن المنتج إيهاب منير عن تعاقده مع النجم اللبنانين معتصم النهار، لبطولة مسلسل درامي جديد مكون من 15 حلقة يحمل اسم "أنا أنت.. أنت مش أنا" على أن تلعب النجمة المصرية ميرنا نور الدين دور البطولة النسائية في المسلسل، وذلك بمشاركة عدد من النجوم المقرر الإعلان عنهم تباعًا.

تفاصيل مسلسل "أنا أنت.. أنت مش أنا"

وأكد منير في بيان رسمي له صادر عن شركة بيست ميديا، أن المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور لا تقل عن أخر إنتاجات الشركة، وهو مسلسل عمر أفندي، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه العام الماضي، والذي لعب بطولته النجم أحمد حاتم وايه سماحة ورانيا يوسف ومصطفى أبو سريع، وعُرض بالتزامن على قناة on، ومنصة شاهد.

وأوضح منير أن العمل ينتمي لنوعية دراما الكوميديا الاجتماعية، وهو فكرة كريم أبو زيد ومن إخراج هشام الرشيدى ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد.