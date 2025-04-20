أحمد مالك يحصد جائزة هيباتيا في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 08:25 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بشكل رسمي عن منح الفنان الواعد والصاعد "أحمد مالك" جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع في النسخة الحادية عشرة، والتي من المقررأن تنطلق في الفترة بين 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

وأبرز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وفق بيان له أعمال أحمد مالك الفنية حيث قدم على مدار السنوات الماضية العديد من الأعمال الناجحة في السينما والدراما المصرية والأجنبية، كما خاض العديد من التجارب الفنية التي جعلته من أبرز وأهم شباب جيله من الممثلين.

شارك أحمد مالك منذ بداياته الفنية في بطولة أفلام قصيرة منها فيلم زي بعض عام 2009، ولا أنسى البحر عام 2021، وفيلم مطر عام 2023.

ومنذ تقديمه لشخصية حسن البنا صغيرًا في مسلسل الجماعة عام 2010، تنبأ الجميع لمالك بمستقبل فني مبهر وناجح وكان على مستوى التوقعات.

وقدم مالك للدراما أعمالًا ناجحة عدة منها الشوارع الخلفية، حكاية حياة، لا تطفيء الشمس، وبيمبو، ومؤخرًا حقق نجاحًا كبيرًا بمسلسله الرمضاني ولاد الشمس الذي شارك في فكرته. وعلى مستوى الأعمال السينمائية الطويلة لم يقل مستوى أحمد مالك عن المتوقع منه وشارك في أفلام عديدة وصلت إلى مهرجانات عالمية.

من أبرز أفلام أحمد مالك هيبتا، شيخ جاكسون، اشتباك، عيار ناري، ليل خارجي، الضيف، و6 أيام، وفي الخارج قدم تجربة سينمائية فتحت له باب العالمية من خلال فيلم The Furnace "حارس الذهب".

وتستعد إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير للنسخة الحادية عشرة بعد 10 دورات ناجحة أسفرت عن تأهل الأفلام الفائزة بجائزة هيباتيا الذهبية لجوائز الأوسكار بداية من النسخة المقبلة من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصورة المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار.

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويقام برعاية وزارة الثقافة وشركات ريد ستار، بيست ميديا، لاجوني، أوسكار، ديجيتايزد، نيو سينشري، ومحافظة الإسكندرية.