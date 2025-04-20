هل تركت التمثيل؟ حقيقة عمل فاطمة عاطف في حقول الفراولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 20 أبريل 2025 07:28 مساءً - أنكرت عدة تقارير صحفية، قريبة من الفنانة المغربية فاطمة عاطف الشائعات المنتشرة في الوقت الحالي، حول عملها في زراعة الفراولة بسبب ظروفها المالية الصعبة.

حيث أشارت التقارير أن هذه الادعاءات غير صحيحة تمامًا، موضحة أن الصورة المنتشرة لها من داخل اعماق حقول الفراولة هي من كواليس تصوير عمل فني.

كما تشغل فاطمة عاطف كموظفة حكومية في مديرية الفنون التي تتبع وزارة الثقافة في مدينة مكناس، برفقة نشاطها في مجال الفن والتمثيل.

وأظهرت أن الفنانة تتمتع باستقرار مالي، ولا تواجه أي مشاكل مالية كما قيل.